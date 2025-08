Cotado para o Senado por SC, Carlos Bolsonaro participa de atos em 2 cidades do Estado

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, um dos nomes cotados pelo PL para concorrer ao Senado por Santa Catarina nas eleições de 2026, participou de atos em duas cidades do Estado neste domingo, 3. O filho de Jair Bolsonaro (PL) esteve nas manifestações em favor do pai em Criciúma e na capital, Florianópolis.

Carlos passou o final de semana no Estado, um dos maiores redutos bolsonaristas do País. No segundo turno das eleições de 2022, Santa Catarina registrou o maior porcentual de votos no ex-presidente, sendo 69,27% dos votos válidos.

No sábado, 2, o o filho "02" de Bolsonaro almoçou com aliados na Grande Florianópolis. Já no domingo, 3, participou da manifestação em Criciúma. Mesmo sem subir no palanque, foi ovacionado pelos apoiadores do pai.