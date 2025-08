Crédito rural: ES lança programa para safra 2025/26 e espera alcançar R$ 9,8 bi

O governo do Espírito Santo lançou nesta segunda, 4, seu Novo Plano de Crédito Rural 2025/26, introduzindo a Plataforma Selo Verde-ES e assinando um Projeto de Lei que permite o uso de crédito outorgado de ICMS para a instalação de redes trifásicas na zona rural. Segundo nota do governo estadual, a expectativa para este ano é alcançar R$ 9,8 bilhões em crédito rural, avanço de 25,8% ante os R$ 8,98 bilhões liberados na safra passada.Entre as novas iniciativas anunciadas, está o Programa de Financiamento de Pequenas Barragens, que disponibiliza R$ 60 milhões para a agricultura familiar, com juros anuais de 4%. Este incentivo, junto com as ações de rastreabilidade e sustentabilidade do Selo Verde-ES, busca atender às demandas de mercados internacionais, como os europeus, garantindo maior transparência e conformidade ambiental.Outro ponto central da agenda foi a assinatura do Projeto de Lei que promove o uso de crédito outorgado de ICMS para modernizar as redes elétricas nas propriedades rurais. Essa iniciativa visa aumentar a competitividade e eficiência dos produtores ao transformar redes monofásicas em trifásicas, integrando o Programa Energia Mais Produtiva. Segundo o secretário de Estado da Fazenda, Benicio Costa, o equilíbrio fiscal do Estado possibilita investimentos dessa magnitude, fortalecendo o agronegócio e impulsionando projetos que geram benefícios diretos aos produtores rurais. As ações refletem as diretrizes do Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (PEDEAG 4), reafirmando o compromisso estadual com a inovação e sustentabilidade no campo.*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.