Empresário morre após confronto armado com a PM no litoral de SP

Na tarde de domingo, 3, ele estava no apartamento de uma das filhas, quando deu um tiro dentro da residência por conta de uma discussão. Ele saiu do apartamento e foi para a sua casa, em outro prédio, no Boqueirão. A PM e o Gate foram acionados e, no local, acabaram entrando em confronto com Roseval.

Conforme informações do jornal A Tribuna, ele teria atirado de dentro do apartamento e fechado a porta. Os agentes também dispararam contra o comerciante, que foi encontrado morto dentro de casa, com ferimentos de tiro.

Segundo a SSP-SP, foram apreendidas armas de fogo e facas com o suspeito. O caso foi registrado como morte decorrente de intervenção policial, ameaça, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, legítima defesa e tentativa de homicídio.

Nas redes sociais, uma das filhas de Roseval, Ana Cristina Ferrarini, citou que o pai convivia com problemas relacionados ao álcool e sugeriu que ele estivesse alterado no momento em que abriu fogo no apartamento de uma das filhas e contra os policiais.

"Meu pai tinha problemas com álcool e isso acabou com a vida dele, literalmente. Infelizmente ele partiu assim e eu tenho certeza que onde ele está, ele está arrependido e pedindo perdão a Deus e a nós também", escreveu Ana Cristina, em uma das redes sociais.

Ela ainda o descreveu como um homem que amava os filhos e netos, "trabalhador honesto" e uma pessoa que "nunca prejudicou ninguém a não ser ele mesmo". "Ele era um homem incrível com muitos valores, mas infelizmente o álcool ganhou mais essa", comentou.