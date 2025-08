Lula diz que tem 'limite de briga' com governo Trump

Donald Trump afirmou que o presidente Lula pode falar com ele "quando quiser". A declaração foi dada na Casa Branca, em resposta a pergunta de uma jornalista da TV Globo.

Sobre o fato de as tarifas não parecerem ter ligação com questões comerciais, Trump afirmou que "as pessoas que governam o Brasil fizeram a coisa errada".

Lula reagiu horas depois. Na rede social X, escreveu que sempre esteve aberto ao diálogo e trabalha para responder as medidas tarifárias. "Sempre estivemos abertos ao diálogo. Quem define os rumos do Brasil são os brasileiros e suas instituições."

Retorno

Formalmente, o evento serviu para a posse do novo presidente do partido, o ex-prefeito de Araraquara (SP) Edinho Silva, e para a dos novos presidentes estaduais. Também marcou o retorno do ex-ministro José Dirceu à direção nacional da sigla. Lula disse que essa volta é "extremamente importante".

Dirceu, que prepara uma candidatura à Câmara em 2026, será um dos 93 membros do diretório nacional e foi um dos mais ovacionados pela militância, com gritos de "guerreiro do povo brasileiro".