Nova frente fria traz chuva, ventania e derruba temperaturas em SP

"Esse sistema deverá avançar pelo litoral, provocando o transporte de umidade para a faixa leste do Estado paulista. A previsão indica pancadas de chuva localmente fortes, com potencial para descargas elétricas, rajadas de vento e eventual formação de tempestades severas", alertou também a Defesa Civil do Estado de São Paulo ainda na semana passada.

Já a segunda frente fria deve se aproximar do Estado de São Paulo perto do dia 27. "Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do Estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema", destacou o órgão estadual.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 10ºC e 23ºC;

- Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC;

- Quarta-feira: entre 14ºC e 19ºC;