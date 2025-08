Presidente da Abipesca diz que não há medida efetiva para setor sobre tarifaço

Brasília, 4 - O presidente da Associação Brasileira das Indústrias de Pescados (Abipesca), Eduardo Lobo, saiu de encontro com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmando que não há medida efetiva para o setor. "É muito frustrante, precisamos de solução para logo, não em 6 meses", frisou. Lobo também declarou que há divergência de posições entre os ministros do governo, especificamente sobre quais foram os motivos que levaram à lista de exceção à tarifa de 50% sobre parte da pauta exportadora dos Estados Unidos. O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve reunido no período da tarde desta segunda com representantes de setores produtivos para discutir sobre o tarifaço dos EUA aos produtos brasileiros. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, também participou.