Quem foi e quem faltou ao ato pró-Bolsonaro em SP?

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, também foi ao ato, mas não discursou.

O ato na Avenida Paulista reuniu 37,6 mil apoiadores. A estimativa é do Monitor do Debate Público do Meio Digital, do Cebrap e da Universidade de São Paulo (USP), que fez o levantamento a partir de fotos aéreas em diversos momentos do ato. A estimativa tem uma margem de erro de 12% em relação ao total, o que faz com que o número possa variar entre 33,1 mil e 42,1 mil participantes.

Segundo estimativas do Monitor do Debate Público, o ato deste domingo quase triplicou o público presente na última manifestação bolsonarista na capital paulista, no dia 29 de julho. A adesão, no entanto, ainda está distante da registrada no ato de fevereiro de 2024, quando 185 mil estiveram na Paulista.