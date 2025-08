SP tem alerta para risco de incêndio por conta da baixa umidade do ar

A Defesa Civil emitiu um alerta para risco de baixa umidade em áreas do Estado de São Paulo. No domingo, 3, o aviso indicava para o aumento significativo de risco de incêndios florestais e queimadas, especialmente nas regiões de Araçatuba, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Barretos. Conforme mapas divulgados pelo órgão estadual, a condição de alerta permanece aos longo dos próximos dias sobre parte do interior paulista.

"A combinação de temperaturas elevadas, com máximas de até 32°C, com índices de umidade relativa do ar, podendo ficar abaixo dos 20%, cria um cenário propício para a propagação rápida do fogo, principalmente em áreas com vegetação seca, rasteira e pastagens".

Nesta segunda-feira, 4, o risco de alerta vale para as regiões de Barretos, Ribeirão Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, Campinas e parte da cidade de São Paulo. Também há um trecho com risco de emergência, que é principal e está destacado no mapa na cor roxa nas proximidades de Araçatuba.