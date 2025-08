Tarcísio critica prisão domiciliar de Bolsonaro: 'Vale a pena acabar com a democracia?'

Bolsonaro é investigado por sua participação na tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, ele está em prisão domiciliar por ter descumprido medidas cautelares impostas pelo STF. O ex-presidente estava proibido de usar as redes sociais, até mesmo por intermédio de terceiros, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), postou um vídeo do pai discursando via telefone para manifestantes, o que foi considerado uma infração.

"Já passou da hora das instituições tomarem iniciativas para desescalar a crise, acabarem com uma disputa que resulta em soma zero, que mostra incapacidade de resolver e mediar conflitos, que não gera outro efeito senão a perda de confiança", defendeu Tarcísio.

O governador de São Paulo é cotado como possível sucessor de Jair Bolsonaro na corrida presidencial de 2026. O político, assim como outros governadores de direita que disputam o espólio do ex-presidente, saiu em defesa do político e criticou a prisão.

Apesar de ser um aliado do ex-presidente, Tarcísio vem enfrentando embates contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por sua atuação em tentar mitigar os efeitos do tarifaço de 50% sobre os produtos nacionais. O filho do ex-presidente defendia que a medida fosse usada para pressionar o Congresso por uma anistia aos condenados pela tentativa de golpe.

A manifestação de Tarcísio a favor de Bolsonaro se deu após o governador de São Paulo faltar à última manifestação em defesa do ex-presidente, realizada no domingo, 3, na Avenida Paulista. O governador afirmou que passou por uma cirurgia na data.