Tarcísio recebe alta hospitalar após realizar procedimento médico e retoma agenda

Ausência em ato bolsonarista gera críticas

O procedimento realizado pelo governador Tarcísio de Freitas coincidiu com o ato bolsonarista realizado na Avenida Paulista, no domingo, 3, o que impediu sua participação no evento. A ausência foi criticada pelo pastor Silas Malafaia, um dos organizadores, que chegou a questionar publicamente os motivos do governador.

No entanto, Tarcísio não foi o único nome de destaque do entorno bolsonarista a não comparecer. Michelle Bolsonaro (PL), esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro e cotada como possível candidata nas próximas eleições, participou de um ato paralelo em Belém (PA), onde também cumpriu agenda relacionada ao PL Mulheres. Governadores de outros Estados e também citados como opções em 2026, como Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, de Goiás, e Ratinho Júnior, do Paraná, também não compareceram.