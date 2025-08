Teixeira: plano de contingência sobre tarifa deve abarcar produtos perecíveis

Brasília, 4 - O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse nesta segunda-feira que o plano de contingência para mitigar os efeitos econômicos da tarifa de 50% de importação imposta pelos Estados Unidos deve focar em produtos perecíveis, ao falar das ações na mesa para o setor de alimentos. Ele disse que a prioridade é colocar mais produtos na lista de exceção à taxa que atinge parte da pauta exportadora do Brasil ao país.Um levantamento feito pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) mostrou na semana passada que apenas US$ 1,220 bilhão dos embarques do agronegócio foram poupados na medida do governo norte-americano. Cerca de 82% das exportações do agro brasileiro aos EUA ficaram de fora das exceções do tarifaço de Trump.O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, tem reunião nesta segunda-feira com representantes de setores produtivos, para discutir o tarifaço dos EUA aos produtos brasileiros. Paulo Teixeira e o ministro Rui Costa, da Casa Civil, estiveram presentes, mas já saíram do encontro.