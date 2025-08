Valor Bruto da Produção agropecuária do PA deve crescer 16,8% este ano

O Estado do Pará projeta um crescimento expressivo de 16,85% no Valor Bruto da Produção agropecuária (VBP agro) para este ano em comparação ao anterior, impulsionado pelas lavouras e pecuária. Conforme projeções da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), o VBP agro do Pará pode chegar a R$ 45,12 bilhões até o fim do ano, com R$ 26,48 bilhões provenientes das lavouras e R$ 18,65 bilhões da pecuária. Produtos agrícolas como soja, cacau e mandioca contribuem significativamente para esse desempenho, com a soja liderando com um valor estimado de R$ 8,40 bilhões.No setor da pecuária, a bovinocultura destaca-se como a principal atividade, representando 91,28% do VBP do setor, o que corresponde a 37,72% do total estadual, totalizando cerca de R$ 17,02 bilhões. De acordo com o levantamento conduzido pelo Núcleo de Planejamento da Sedap, a produção de frango, leite e ovos complementa o cenário robusto da pecuária local. A pesquisa integra dados de diversas fontes, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferecendo uma visão abrangente e fundamentada do setor agropecuário para elaboradores de políticas e interessados.As projeções reforçam o papel estratégico do Pará no cenário agropecuário brasileiro, refletindo o dinamismo e a crescente relevância do setor para o desenvolvimento regional e nacional, diz a pasta na nota. A coordenadora do Nuplan, Maria de Lourdes Minssen, destacou no texto que os resultados são essenciais para a formulação de políticas públicas e planejamento estratégico, facilitando decisões mais assertivas e sustentáveis por parte de agentes públicos e privados. O boletim serve como base para monitoramento de tendências e subsídio à gestão governamental, consolidando o Pará como um protagonista no agronegócio nacional.*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão/Broadcast. Saiba mais em nossa Política de IA.