Aliados de Bolsonaro veem post de Flávio como isca para prisão e ação de Trump contra Moraes

Na chegada e na saída do diretório do PL em Brasília, por exemplo, ele se limitava a acenar e trocar poucas palavras com jornalistas que insistiam em perguntas. Já em sua aparição no evento de motociclistas Capital Moto Week, ele ficou parado por cerca de três minutos no estande administrado por Flávio antes de ir embora, cercado por uma multidão de apoiadores. No carro de som que liderou a motociata pela cidade, ele tampouco fez discurso.

A prisão domiciliar provocou rebuliço no PL. O senador e secretário-geral Rogério Marinho (PL-RN), que chegava a Brasília naquele momento, correu para se reunir com outros líderes e a cúpula do partido. O encontro durou até perto das 22h. Os participantes decidiram que vão peticionar um pedido no STF para visitar Bolsonaro em sua casa e marcaram uma coletiva de imprensa para a manhã da terça-feira no Congresso Nacional.

A comunicação do partido levou tempo até se alinhar. Uma publicação feita nas redes sociais do PL minutos antes, assinada pelo presidente Valdemar Costa Neto, irritou alguns bolsonaristas. "Estou inconformado!!!!! O que mais posso dizer?", limitava-se a dizer a nota oficial. O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) chamou a nota de "imbecil" e questionou sua publicação.

Comentários do deputado Eduardo Bolsonaro, licenciado do mandato para viver desde março nos Estados Unidos, onde diz trabalhar para impor sanções a Moraes, e do comunicador Paulo Figueiredo, seu braço direito na empreitada, endossam as suspeitas de outros bolsonaristas de que o post de Flávio possa ter sido estratégico.

"Para qualquer um que acompanha minimamente o meu trabalho com Eduardo sabe que a prisão do Jair Bolsonaro é triste, mas totalmente esperada. Era uma questão de quando e não de se. Aliás, um dos pressupostos que sempre apontei aqui foi o de que Alexandre sempre dobraria a aposta. Só há um problema: as fichas dele, agora, acabaram. As nossas, não. É claro que haverá resposta", escreveu em uma rede social.

Os parlamentares bolsonaristas querem decidir em reunião na terça-feira qual será a reação à prisão domiciliar ao ex-presidente.