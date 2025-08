Carlos Bolsonaro 'passa bem' e se recupera em casa no Rio após ser atendido em hospital

"Ontem, meu irmão Carlos se sentiu mal, foi para o hospital. Graças a Deus, nada de mais. Foi para casa e passa bem", afirmou Flávio.

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes nesta segunda-feira, por descumprir medidas cautelares anteriores. As medidas incluíam, além do uso de tornozeleira eletrônica, que Bolsonaro não usasse as redes sociais, mesmo por meio de aparelhos e contas de terceiros.

O ex-presidente, no entanto, apareceu se comunicando com manifestantes no domingo, 3, em vídeo postado por Flávio e apagado posteriormente.