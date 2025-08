CEO da COP diz que Brasil estuda opções de hotelaria

"Acho que tem outras soluções para isso. Elas estão sendo pensadas. O governo federal está trabalhando diversas soluções", disse Toni. A CEO da COP, porém, não especificou quais seriam as soluções.

Presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago acrescentou que, por ora, o governo está se preparando para apresentar as soluções em 11 de agosto, quando acontecerá uma reunião do órgão climático da ONU.

Questionado se o problema da hospedagem está tirando o foco das discussões sobre as questões climáticas, Corrêa do Lago disse que a "vida é assim". "Mas a essência, evidentemente, é a discussão dos temas da COP e de como a gente vai ampliar a discussão para além da negociação em si com a agenda de ação."

O embaixador voltou a dizer que não é possível retirar a COP de Belém ou dividir as atividades com alguma outra cidade. "Vocês têm de lembrar que Paris precisou construir um centro de convenções para uma COP. Glasgow precisou. Todo o mundo precisou. Só Dubai que não."

Como o Estadão mostrou recentemente, apesar dos esforços de negociação com os setores hoteleiro e imobiliário, ainda não houve nenhum acordo para reduzir o valor das diárias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.