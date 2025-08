Chegada de frente fria: Inmet emite alerta laranja para chuvas intensas em São Paulo

A chegada de uma frente fria pelo litoral paulista muda as condições do tempo na cidade de São Paulo, com a ocorrência de chuva fraca e chuvisco principalmente entre o fim da tarde e o período da noite, além do declínio das temperaturas. Em grande parte do Estado de São Paulo, a expectativa é de precipitações intensas, segundo alerta amarelo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com validade nesta terça-feira, 5.

A capital paulista amanheceu com céu encoberto e frio. O dia prossegue com muita nebulosidade, sendo mantido o alerta de baixas temperaturas, segundo o Centro de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na quarta-feira, 6, as condições do tempo ainda devem registrar muitas nuvens com chuviscos isolados no período da manhã e durante a noite. Entre quarta e quinta-feira, 7, não há previsão de chuva. As precipitações devem retornar para a capital paulista na sexta-feira, 8.