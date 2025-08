Colheita de milho de inverno 2024/25 atinge 75,2% da área no País, diz Conab

São Paulo, 5 - A colheita de milho de inverno no Brasil, referente à safra 2024/25, atingia, até domingo (3), 75,2% da área, informou a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), em seu boletim semanal de progresso de safra. Os trabalhos avançaram 9,1 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior, quando 66,1% da área havia sido ceifada. Na comparação com igual período da safra passada, quando 91,3% da safra havia sido colhida, os trabalhos estão atrasados em 16,1 pontos porcentuais. Na comparação com a média dos últimos cinco anos, de 77,6%, há leve atraso de 2,4 pontos porcentuais.Mato Grosso, o principal produtor do grão, já colheu 95,2% da área plantada. Outro grande produtor, o Paraná, completou até ontem 65% dos trabalhos de campo. Mato Grosso do Sul contava com 42% da área ceifada e Goiás, com 60%.A colheita de milho verão 2024/25 atingia, até domingo, 99,8% da área, avanço de 0,5 ponto porcentual em relação ao domingo anterior. Em comparação com a safra passada, a colheita se equivale, assim como em comparação com a média dos últimos cinco anos. Apenas o Maranhão ainda está colhendo o milho verão, com 98% da área trabalhada.A colheita do algodão 2024/25 atingia, no período, 29,7% da área plantada no País, avanço de 8 pontos porcentuais em comparação com o domingo anterior. Em relação a igual momento da safra passada, quando 36,7% da área havia sido colhida, há atraso de 7 pontos porcentuais. Em comparação com os últimos cinco anos, cuja média é de 46,1%, também há atraso. Mato Grosso, o principal produtor, colheu até ontem 20,9% da área. Goiás, 64%, e Mato Grosso do Sul, 73%.A semeadura de trigo 2024/25, por sua vez, alcançava 99,6% da área prevista, avanço de 1,3 ponto porcentual em comparação com a semana anterior. Na comparação com o ano passado, há leve atraso de 0,1 ponto porcentual e, em comparação com a média dos últimos cinco anos, de 99,8%, também há leve atraso de 0,2 ponto porcentual. Apenas Santa Catarina, com 92% da área semeada, ainda não concluiu os trabalhos de campo.A colheita de trigo da mesma safra já começou, atingindo no País 2,9% da área plantada, avanço de 0,3 ponto porcentual em comparação com o domingo anterior. Na comparação com igual período da safra passada, quando 4,9% haviam sido colhidos, há atraso de 2 pontos porcentuais. E, em relação à média dos últimos cinco anos, de 3,9%, há atraso de 1 ponto porcentual. Os Estados que já estão colhendo trigo são Goiás, com 75% da área ceifada; Minas Gerais, com 7%, e Mato Grosso do Sul, com 1%.