Como polícia descobriu mais de 100kg de ouro escondidos em picape; carga é avaliada em R$ 62 mi

Ao todo, foram encontradas mais de 100 barras de ouro escondidas no veículo, que não está registrado no nome do motorista. A PRF não informou em nome de quem está a caminhonete.

O ouro foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Boa Vista, e a instituição seguirá com as investigações para descobrir a origem, o destino e a propriedade do material. Por enquanto, a suspeita é de que o ouro tenha vindo de Rondônia e poderia estar sendo levado para a Venezuela ou a Guiana.

A reportagem não localizou representantes do motorista, para que se manifestem sobre sua prisão.