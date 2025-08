Deputado do PL pede a Moraes licença para visitar Bolsonaro em prisão domiciliar

Em menos de 24 horas após a decretação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Marcelo Moraes (PL-RS) protocolou, no Supremo Tribunal Federal, o primeiro pedido para fazer uma 'visita institucional ' na residência do ex-presidente. O parlamentar alega que o encontro tem caráter 'estritamente institucional e humanitário', com a motivação da 'relevância do papel público do ex-chefe de Estado' e pela 'atual condição excepcional a que está submetido'.

Na petição, Marcelo Moraes diz que está à total disposição para 'cumprir rigorosamente todas as condições', inclusive com 'limitação de tempo, acompanhamento oficial ou quaisquer outras medidas necessárias ao fiel cumprimento das medidas cautelares em vigor'.

Na segunda-feira, 4, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, alegando descumprimento das medidas cautelares. Com a decisão, o ex-presidente está proibido de receber visitas, com exceção de seus advogados e pessoas previamente autorizadas pela Corte.