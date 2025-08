Flávio Bolsonaro propõe 'pacote da paz' com anistia a condenados do 8/1 e impeachment de Moraes

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira, 5, que a oposição quer propor um "pacote da paz" incluindo a "anistia ampla, geral e irrestrita" de condenados pelo 8 de janeiro; o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal; e a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado. O senador repetiu que "a solução dos problemas do Brasil está no Congresso Nacional".

A declaração ocorreu durante entrevista coletiva convocada pela oposição para anunciar medidas após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Abordando um dos fatos citados na decisão que determinou a prisão do ex-chefe do Executivo, Flávio argumentou que fez uma postagem com o ex-presidente "simplesmente agradecendo pessoas que estavam em Copacabana para se solidarizar à perseguição".

O senador diz que gravou o vídeo "achando que não traria problema". O uso da imagem de Bolsonaro, por apoiadores, foi um dos pontos citados no despacho em que Moraes apontou o descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-chefe do Executivo.