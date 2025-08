Nasa detecta buraco negro de categoria rara devorando estrela; veja vídeo

O fenômeno aconteceu em uma galáxia localizada a cerca de 450 milhões de anos-luz de distância, na constelação de Hércules. E foi registrado nos arredores desta galáxia, a 40.000 anos-luz afastados do núcleo.

O Instituto de Ciência do Telescópio Espacial publicou uma projeção que simula esse momento em que um buraco negro engole a estrela. Clique aqui para assistir ao vídeo.

"Este vídeo ilustra um buraco negro de massa intermediária capturando e destruindo gravitacionalmente uma estrela. Ele começa com um zoom em um par de galáxias. A galáxia no canto inferior esquerdo, NGC 6099, contém um denso aglomerado estelar no centro da sua periferia. O vídeo então se aproxima do coração do aglomerado, mostrando um close do buraco negro. Uma estrela vagueia perto do buraco negro e é dilacerada gravitacionalmente em uma explosão de radiação", diz a legenda do vídeo.

A captura do fenômeno virou estudo que foi publicado no Astrophysical Journal e informado pela Nasa no final do mês passado.

Segundo o seu autor principal, Yi-Chi Chang, da Universidade Nacional Tsing Hua, em Hsinchu (Taiwan), essa descoberta é importante porque dá pistas de como os buracos negros, sobretudo os supermassivos (que possuem uma massa bilhões de vezes que a massa do Sol) evoluem e se formam.

"Fontes de raios X com luminosidade tão extrema são raras fora dos núcleos de galáxias e podem servir como uma sonda fundamental para identificar os elusivos IMBHs. Elas representam um elo perdido crucial na evolução dos buracos negros entre buracos negros de massa estelar e buracos negros supermassivos", disse Yi-Chi Chang.