Operação da polícia de SP mira quadrilha que falsifica anabolizantes

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou na manhã desta terça-feira, 5, uma operação contra uma organização criminosa envolvida em falsificação de anabolizantes e emagrecedores. Os medicamentos eram fabricados e vendidos clandestinamente em todo o Brasil.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado, no total, são cumpridos 85 mandados de busca e apreensão e outros 35 de prisão, tanto no território paulista quanto em outros 12 Estados. Não há confirmação de quantos já foram presos.

Conforme as investigações iniciadas há aproximadamente um ano por agentes da 1ª Central Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Cerco), a quadrilha usava uma empresa clandestina para produzir e vender medicamentos sem a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).