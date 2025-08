Qualidade da safra de soja nos EUA piora levemente, diz USDA; milho fica estável

São Paulo, 5 - A qualidade das lavouras de soja nos Estados Unidos piorou levemente na semana encerrada em 3 de agosto, segundo o relatório semanal de acompanhamento de safra do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), divulgado na segunda-feira à tarde, 4. De acordo com a agência, 69% da safra de soja apresentava condição boa ou excelente no domingo, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 68%. Conforme o USDA, 85% da safra havia florescido, ante 85% em igual período do ano passado e 86% na média dos cinco anos anteriores. A formação de vagens atingia 58%, ante 57% um ano antes e 58% na média.No caso do milho, 73% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, sem variação ante a semana anterior. Um ano antes, essa parcela era de 67%. O USDA informou que 88% da safra estava formando espiga, ante 86% em igual período do ano passado e 89% na média de cinco anos. A formação de grãos alcançava 42%, ante 44% um ano atrás e 40% na média. Segundo a agência, 6% da safra tinha formado dentes, em linha com igual período do ano passado e a média de cinco anos.As lavouras de trigo de inverno estavam 86% colhidas até domingo, ante 87% há um ano e na média de cinco anos.Em relação ao trigo de primavera, 48% da safra estava em condição boa ou excelente, recuo de 1 ponto porcentual ante a semana anterior. Na data correspondente do ano passado, essa parcela era de 74%. Segundo o USDA, 95% da safra tinha perfilhado, em comparação a 97% um ano antes e 98% na média de cinco anos. A colheita estava em 5%, ante 5% no ano passado e 9% na média.Quanto ao algodão, 55% das lavouras estavam em condição boa ou excelente, sem variação ante a semana anterior. Um ano antes, o porcentual era de 45%. A agência disse que 87% da safra tinha florescido, ante 90% no ano passado e 89% na média de cinco anos. Além disso, 55% da safra estava formando maçãs, ante 59% em 2024 e 58% na média. O USDA disse ainda que 5% da safra tinha abertura de maçãs, ante 7% no ano passado e 6% na média. Fonte: Dow Jones Newswires.