STF julga encerramento de ação contra construtora alvo da Lava Jato

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga nesta terça-feira, 5, um recurso que contesta o encerramento da ação contra a Construtora Queiroz Galvão, acusada de improbidade administrativa. O processo tramita na Justiça Federal de Curitiba (PR), no âmbito da Operação Lava Jato.

A construtora foi acusada de pagar propina ao deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) para impedir investigações da CPI da Petrobras. O STF já rejeitou a ação contra o parlamentar por falta de provas.

No entanto, a mesma acusação foi utilizada pela Lava Jato para mover uma ação de improbidade contra a empresa e o deputado, no Paraná, o que, segundo a construtora, desrespeitou a decisão do STF. A empresa afirmou que o conteúdo da nova acusação foi "um verdadeiro 'copia e cola'".