Assembleias de BRF e Marfrig aprovam incorporação de ações e avançam para a MBRF

São Paulo, 6 - A operação de incorporação de ações da BRF pela Marfrig foi aprovada na terça-feira, 5, pelos acionistas das duas companhias, em Assembleias Gerais Extraordinárias (AGEs) realizadas separadamente, anunciaram as empresas em fato relevante conjunto. A assembleia da BRF ocorreu pela manhã, enquanto a da Marfrig foi realizada no período da tarde. O movimento marca mais um passo na consolidação da fusão das empresas, dando origem à MBRF Global Foods Company, novo gigante do setor de alimentos.Segundo comunicado conjunto, a aprovação segue os termos do "Protocolo e Justificação de Incorporação das Ações de Emissão da BRF S.A. pela Marfrig Global Foods S.A.", assinado em 15 de maio e aditado em 26 de maio. O negócio ainda está sujeito ao cumprimento de condições previstas no acordo e ao chamado "fechamento", etapa final da operação.A incorporação assegura, conforme previsto na Lei das Sociedades por Ações, o direito de retirada aos acionistas que detinham papéis de BRF ou Marfrig de forma ininterrupta desde 15 de maio, e que não votaram favoravelmente, se abstiveram ou não compareceram às assembleias. O prazo para manifestação será de 30 dias contados a partir da publicação das atas das assembleias. "Informações adicionais acerca da Incorporação de Ações serão tempestivamente divulgadas pelas companhias nos termos da legislação e da regulamentação aplicáveis", informaram Marfrig e BRF em fato relevante.A transação é parte de um processo iniciado em 2021, quando a Marfrig começou a adquirir participação na BRF. Com a aprovação dos acionistas, o plano ganha força e avança rumo à criação de uma nova companhia de escala global no setor de proteína animal e alimentos processados.VotaçãoA proposta de fusão com a BRF recebeu apoio de 86,71% dos acionistas da Marfrig em AGE, realizada ontem. A decisão confirmou a aprovação da operação que dá origem à MBRF Global Foods, uma das maiores empresas globais de alimentos.Mais cedo, os acionistas da BRF também haviam aprovado a incorporação pela Marfrig, com 78,39% dos votos favoráveis. A validação da maioria dos minoritários em ambas as companhias foi destacada pelas empresas como um indicativo de confiança no processo, que segue "em estrita conformidade com os protocolos legais e regulatórios aplicáveis, seguindo as melhores práticas de governança corporativa", segundo nota conjunta divulgada pelas empresas.Com a conclusão das assembleias, inicia-se nesta quarta-feira o prazo de 30 dias para o exercício do direito de recesso por acionistas que não votaram favoravelmente, se abstiveram ou não compareceram às reuniões.A MBRF nasce com receita anual combinada de R$ 152 bilhões e um portfólio multiproteínas que inclui carnes bovina, suína e de aves, produtos industrializados, pratos prontos e pet food. A nova companhia reúne marcas icônicas como Sadia, Perdigão, Qualy, Banvit e Bassi, está presente em 117 países, conta com 130 mil colaboradores e produz 8 milhões de toneladas de alimentos por ano.A operação, formalizada em maio, ainda depende do aval do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concluída.