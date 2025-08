Ciro Nogueira diz não ter assinado impeachment de Moraes e é cobrado por Malafaia: 'Traidor'

Após o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), afirmar que não assinará o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), encampado pelos colegas bolsonaristas no Senado, o pastor Silas Malafaia chamou o parlamentar de "traidor".

"Você é uma raposa e um camaleão na política. Quem é você para falar pelos outros senadores? Se recolha a sua mediocridade política", escreveu o pastor em seu perfil no X (antigo Twitter), acusando Ciro Nogueira de "joguinho político psicológico".

O senador afirmou que a pauta é "impossível", já que o Congresso não tem votos suficientes para o impedimento do ministro. Os colegas bolsonaristas recolhem assinaturas para apoiar a abertura do processo, porém, isso depende exclusivamente do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que em diversas ocasiões afirmou que não caminhará com eventual impedimento.