Como e onde atua célula do PCC descoberta na Argentina; membros têm até número de matrícula

Uma investigação feita pela Polícia Federal da Argentina identificou 28 pessoas com vínculos ao Primeiro Comando da Capital (PCC) naquele país. Oito estão presas, mas as outras 20 estão em liberdade, sob investigação ou com processos de expulsão ou extradição.

A informação foi divulgada nesta terça-feira, 5, pela ministra da Segurança Nacional, Patricia Bullrich, que concedeu entrevista coletiva junto com o recém-nomeado diretor do Departamento Federal de Investigação (DFI) da Polícia Federal Argentina, o comissário-geral Pascual Mario Bellizzi.

Segundo a ministra, as investigações detectaram práticas próprias do PCC dentro de cadeias argentinas, como cerimônias de iniciação e batismo, durante as quais os novos membros da facção criminosa recebem um número de matrícula. Essas práticas replicam o modus operandi do PCC no Brasil. Entre os criminosos que, segundo a polícia argentina, têm ligação com o PCC estão: