Datafolha: Tarcísio lidera ranking de confiança, seguido de Lula e Alckmin

As entrevistas foram coletadas entre os dias 29 e 30 de julho, portanto, antes da decisão de segunda-feira, 4, do ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF) de decretar prisão domiciliar de Jair Bolsonaro por violação de medidas cautelares.

O ministro Alexandre de Moraes apareceu no ranking em quinto lugar, seguido por Bolsonaro, que ocupou a sexta posição.

Veja o resultado da pesquisa:

- Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo: 99

- Geraldo Alckmin (PSB), vice-presidente da República: 85

- Lula (PT), presidente da República: 85