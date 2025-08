Flávio visita Bolsonaro pela 1ª vez após prisão e diz que Moraes 'não fez favor nenhum'

No despacho publicado nesta manhã, o magistrado determinou que filhos, cunhadas, netas e netos de Bolsonaro podem visitá-lo "sem necessidade de prévia comunicação, com a observância das determinações legais e judiciais anteriormente fixadas".

Na tarde desta terça-feira, 5, Bolsonaro também recebeu a visita do senador e presidente do PP, Ciro Nogueira (PI). Segundo ele, a visita teve autorização do STF e foram cumpridas todas as normas.

Além do senador, outros dois parlamentares fizeram pedidos a Moraes para visitar o ex-presidente na prisão domiciliar. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), afirma que a solicitação tem caráter "estritamente institucional e humanitário".

O deputado federal Zucco (PL), líder da oposição na Câmara e autor de outro pedido, afirma que a visita solicitada é "imprescindível à continuidade dos trabalhos da Liderança da Oposição na Câmara dos Deputados".

Outro pedido é do empresário Renato Araújo, de Angra dos Reis (RJ), município litorâneo onde Bolsonaro tem casa de veraneio.

Prisão domiciliar