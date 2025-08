Idosa é morta a tiros dentro de casa em Guarulhos; companheiro confessou o crime

"Um revólver calibre .38 foi apreendido para perícia", disse a pasta. No local, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima.

Sancionada em outubro de 2024 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a nova Lei do Feminicídio (14.994/2024) torna o feminicídio crime autônomo e aumenta a pena de reclusão de 20 para 40 anos. Antes, era tratado como qualificadora do homicídio, com penas de 12 a 30 anos.