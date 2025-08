Imea: produção de pluma de algodão em MT deve crescer 9,5% e atingir 2,85 mi de t

São Paulo, 5 - A produção de pluma de algodão em Mato Grosso deve alcançar 2,85 milhões de toneladas na safra 2024/25, crescimento de 9,54% em relação ao ciclo anterior, segundo nova estimativa do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). O aumento decorre da melhora na produtividade, que subiu de 297,06 para 302,99 arrobas por hectare entre julho e agosto, com rendimento médio de 41,20% para a pluma.A demanda por pluma deve superar a oferta interna, totalizando 2,71 milhões de toneladas em 2024/25, alta de 11,35% sobre o ciclo anterior. As exportações devem representar 76% desse volume, com 2,06 milhões de toneladas estimadas para embarque, aumento de 12,95% na comparação anual. O consumo interestadual foi projetado em 617,54 mil toneladas, e o consumo dentro do Estado em 33,62 mil toneladas.O cenário de demanda aquecida reflete o ritmo acelerado das exportações, que já apresentam volumes recordes antes mesmo do fechamento de julho, quando se encerra o ciclo 2023/24. Com isso, os estoques finais de pluma devem atingir 749,87 mil toneladas ao fim da safra 2024/25. Desse total, 607,23 mil toneladas já foram comercializadas, mas os embarques estão programados para o próximo ciclo de exportações.A comercialização da pluma da safra 2024/25 atingiu 65,01% até julho, enquanto para a safra 2025/26 o porcentual vendido chegou a 20,68%. Os preços, contudo, permanecem pressionados. O indicador Cepea/Esalq fechou a semana em R$ 4,11 por libra-peso, queda de 0,58%. A paridade de exportação para dezembro recuou 0,95%, para R$ 123,48 por arroba.O Imea alertou que os custos elevados previstos para a safra 2025/26, combinados ao atual cenário de preços, indicam margens apertadas para os produtores. O instituto recomenda que os cotonicultores monitorem o mercado e busquem estratégias para garantir maior rentabilidade diante do cenário desafiador.