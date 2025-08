Juiz vê 'traição' e condena ex-defensor-geral a 10 anos de prisão por voos 'fantasmas' em MT

Para o magistrado, 'a conduta do réu André Luiz Prieto, conforme demonstrado, vai muito além de uma simples inobservância do dever de cuidado'. "A sistematicidade do superfaturamento em diversas faturas, a simulação de voos inexistentes, a utilização da aeronave pública para fins particulares e a centralização e controle direto dos pagamentos irregulares em seu gabinete, com as ordens de remanejamento de verbas e a recusa em fornecer documentação, indicam a clara e inequívoca intenção de desviar os recursos públicos em proveito próprio e alheio", assinalou Jean Bezerra.

Lucro fácil

Segundo a sentença, a Mundial Viagens garantia a emissão de faturas falsificadas com valores inflacionados, o que permitiu a 'apropriação dos montantes indevidamente pagos'. O juiz ressalta que, apenas no contrato com a Defensoria, os valores pagos eram incompatíveis com a média de mercado e com mais horas no trajeto, 'chegando a um incremento de até oito vezes as horas necessárias para um mesmo trecho'.

O juiz crava na sentença que 'o motivo do crime restringiu-se em obter lucro fácil, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público, o qual já é punido pela própria tipicidade'.

Jean Bezerra detalha a trama na Defensoria. "As circunstâncias do crime igualmente se mostram gravosas. O réu não apenas se aproveitou da estrutura hierárquica e da autonomia administrativa da Defensoria Pública, como concentrou no Gabinete do Defensor Público-Geral toda a tramitação dos processos de pagamento, à margem dos trâmites ordinários, conforme relato do então gestor financeiro Walter de Arruda Fortes, que chegou a ser exonerado após questionamentos internos. As faturas eram remetidas em envelope lacrado e com atesto do chefe de gabinete, sem controle da coordenadoria financeira, o que demonstra um ambiente institucional deliberadamente blindado para possibilitar e perpetuar as irregularidades, sinal de que a atuação do réu não foi isolada ou episódica, mas parte de um esquema meticulosamente estruturado para fraudar o erário."

Ainda segundo o juiz, 'os valores das fraudes foram maquiados com artifícios documentais e atrasos deliberados na entrega de comprovantes, o que revela sofisticação e planejamento ardiloso para dificultar a fiscalização interna e posterior apuração das condutas, de modo que merece valoração negativa'.