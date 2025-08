Justiça condena bolsonaristas que fizeram lista de boicote a eleitores de adversários em 2022

Segundo relatos das vítimas do boicote e outras testemunhas citadas no processo, os integrantes do grupo eram incentivados a não consumir produtos de estabelecimentos dos eleitores listados nem contratar seus serviços. Uma das vítimas teve ciência que sua empresa era citada como "vermelha", em referência ao seu apoio ao então candidato Luiz Inácio Lula da Silva.

"A divulgação de tal lista, então, teria provocado constrangimentos e riscos à integridade física e psicológica das vítimas, causando-lhes temor e sofrimento, assim como a seus amigos e familiares, além de invadir e perturbar suas esferas de liberdade e de privacidade, que, como se não bastasse, experimentaram prejuízos financeiros devido ao boicote desencadeado pelas condutas dos acusados", diz o processo.

Explosão de bomba e ameaças

Segundo os autos, uma das comerciantes citadas na lista, dona de um bar em Cafeilândia relatou que, em outubro de 2022, uma caminhonete azul se aproximou de seu estabelecimento e explodiu uma pequena bomba em seu bar, "o que a deixou temerosa de que algo pudesse acontecer com seu negócio ou com sua família".

Ainda segundo o processo, o prejuízo financeiro em razão da redução de sua clientela chegou a 60% após a veiculação da lista.

Outro comerciante relatou que foi ameaçado por um dos integrantes do grupo "Patriotas Cafelândia". Segundo a vítima, ele recebeu uma proposta dizendo que teria seu nome removido da lista de boicote caso expusesse em seu mercado a bandeira do Brasil em apoio a Jair Bolsonaro. Ele recusou a proposta e o faturamento do comércio caiu notavelmente e, até o momento do processo, não voltou ao normal.