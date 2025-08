Moraes determina acareação entre Mauro Cid e coronel Marcelo Câmara

Com a acareação, a defesa de Marcelo Câmara quer confrontar os trechos do depoimento de Cid, em que ele afirmou que Câmara tinha acesso e manipulou minuta do plano golpista no Palácio da Alvorada. O colaborador também declarou que Marcelo Câmara realizava um monitoramento contínuo do ministro Alexandre de Moraes, e de Lula e Alckmin no processo eleitoral de 2022.

"Cid atestou que, no começo do suposto monitoramento, o Peticionário não tinha conhecimento das motivações que fizeram o colaborador solicitar as informações por ele fornecidas. Contudo, afirmou que, com o transcorrer dos dias, mais para o final dos pedidos, o Peticionário [Marcelo Câmara] tinha conhecimento do porquê o major Rafael de Oliveira havia solicitado essas informações por meio do colaborador", atestaram os advogados.

A acareação é uma audiência realizada entre juiz e partes de um processo para o esclarecimento de versões divergentes sobre os fatos julgados.

Em junho, Mauro Cid participou de uma audiência de acareação com o ex-ministro e general Walter Braga Netto.