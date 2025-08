Presidente da Áustria anuncia que não vai participar da COP30 devido ao alto preço da viagem

O país europeu será representado no evento climático pelo ministro do Meio Ambiente, Norbert Totschnig.

Van der Bellen afirmou ter tomado a decisão após "cuidadosa consideração", e desejou que a COP30 seja bem-sucedida.

Os altos preços cobrados pelos hotéis em Belém geraram uma crise na organização da COP30. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, já chamou a situação de "verdadeiro achaque" e "absurdo dos absurdos".

"O que está acontecendo, como disse o embaixador Corrêa do Lago (presidente da organização da COP30), é um verdadeiro achaque. Nós não podemos aceitar que os países todos que estão preocupados com o futuro das suas existências, principalmente os países mais vulneráveis, não possam participar de uma das COPs mais importantes da nossa história", disse a ministra.

"Em outros países, quando tem COP, você tem um aumento dos preços da hospedagem, mas é algo em torno de dobrar ou no máximo triplicar. (Em Belém) Estamos com preços que são 10 vezes maiores, em algumas situações 15 vezes maiores (do que o praticado habitualmente). Isso é um absurdo, o absurdo dos absurdos", classificou Marina.

Na semana passada, um grupo de 27 países divulgou uma carta cobrando soluções para a hospedagem em Belém. Por enquanto, o governo brasileiro descarta transferir a conferência para outra cidade do País. O temor, no entanto, é que um possível número reduzido de delegações, como já vem sendo anunciado, pode ser alegado para a não adesão aos acordos.