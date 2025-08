Santos tem vias alagadas após chover quase o total da média histórica de agosto

Fortes chuvas atingiram a cidade de Santos, no litoral paulista, na madrugada desta quarta-feira, 6. Há diversos pontos de alagamento nas principais vias da cidade.

Choveu 119,2mm entre as 4h e as 10h da manhã, um dos maiores índices do Estado de São Paulo no período, segundo informações do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais (Cemaden). O índice representa quase o total da média histórica de chuvas para todo o mês de agosto, que é de 122,2 mm.

Por volta das 8h da manhã, as ondas chegaram a 1,72m na Ilha das Palmas. Os morros seguem em estado de atenção. "Moradores de áreas de encostas devem ficar atentos aos sinais de risco como aberturas de trincas na moradia e no terreno, inclinação de árvores, postes e muros, além de água barrenta descendo pela encosta", alerta a Prefeitura.