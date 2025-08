Vice de Nunes diz ser 'oportuno' envolver governadores em pressão pela anistia de Bolsonaro

Ao sugerir o envolvimento de governadores no assunto, o coronel não citou diretamente o de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Ele e outros presidenciáveis da direita não compareceram ao ato, e foram cobrados pelo organizador do evento, pastor Silas Malafaia.

"Isso prova que Bolsonaro é insubstituível! Vão enganar trouxa! E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso não vieram. Arrumaram desculpa, né? Por isso, minha gente, 2026 é Bolsonaro", gritou o pastor do domingo, 3.

Mello Araújo também cobrou que deputados estaduais participem das ações em defesa do ex-presidente, que está em prisão domiciliar desde segunda-feira, 4, após descumprir medida cautelar que proibia o uso de redes sociais, mesmo de terceiros.

Em vídeo publicado na manhã desta quarta, 6, gravado enquanto Mello Araújo se deslocava de metrô, ele parabeniza a atuação de senadores e deputados federais e cobra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Parabenizar a movimentação que os senadores estão fazendo em Brasília e tem que continuar assim mesmo. Inclusive, na minha visão, tinha que entrar todo mundo. Os deputados também estão fazendo, e também, os estaduais", afirmou o vice-prefeito.