Aviões da azul e da Air France quase colidem no Aeroporto de Guarulhos

Dois aviões quase colidiram durante taxiamento no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, no início da noite dessa quarta-feira, 6, pouco antes da decolagem das aeronaves.

Em nota, a companhia aérea Azul disse que a aeronave do voo AD4547 (Guarulhos-Confins) precisou ser reposicionada em solo e, em seguida, passou pelo reabastecimento, antes da decolagem. "Não houve qualquer dano ou avaria no equipamento durante as manobras. O voo decolou em seguida, normalmente e em total segurança para seu destino."

Procurada, a empresa Air France não respondeu.