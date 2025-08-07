Carregador de celular pegar fogo durante voo que partiu de SP com destino a Amsterdã

Um carregador portátil de celular pegou fogo dentro de um avião que saiu do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, com destino a Amsterdã, na Holanda, na manhã desta quarta-feira, 6. Procurada, a KLM, empresa proprietária da aeronave, não se manifestou sobre o incidente.

A passageira Simone Malagoli relatou, por meio de seu perfil no Instagram, que os momentos iniciais foram de apreensão. "No voo de São Paulo para Amsterdã, a gente ainda estava sobrevoando o oceano, faltava ainda quatro horas para o destino final, praticamente todo mundo dormindo, eu não consigo dormir no voo, estava acordada, quando ouço barulho e uma correria e olho para o lado e vejo muita fumaça", relatou ela.

"O pessoal começou a gritar: 'fogo, fogo, fire, fire'. Achamos que estava pegando fogo na turbina (do avião). Eu juro que achei que iria morrer. Quase mandei mensagem para meus pais em tom de despedida, eu pensei. Era muita fumaça e a gente não sabia de onde estava vindo esse fogo", disse ainda Simone.