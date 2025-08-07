CEO da COP30: Brasil pode ser provedor de soluções, como em agricultura e energia renovável

A CEO da COP30, Ana Toni, afirma que o Brasil deve "usar" a conferência, que será sediada no País, para mostrar que pode ser um grande provedor de soluções, como em agricultura (com agricultura regenerativa, agrofloresta, reflorestamento e bioeconomia, por exemplo) e energia renovável.

Ideia é que o País deixe na COP30 legado de "quais soluções o Brasil implementou, e são escaláveis" para fora, segundo ela.

O Brasil também deseja deixar como legado a questão de financiamento, de como é possível mobilizar US$ 1,3 trilhão em soluções climáticas, segundo Toni. A fala faz referência à meta definida na COP29 de que seja apresentado, na COP30, um documento - feito por Azerbaijão e Brasil, países que sediam COP29 e COP30 - sobre caminhos para mobilizar este montante.