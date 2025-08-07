Conab realizará leilão para compra de 41,5 mil t de milho na semana que vem

São Paulo, 7 - A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) realizará rodadas de leilão para a compra de milho com o objetivo de abastecer os estoques governamentais do cereal para o atendimento ao Programa de Venda em Balcão (ProVB). A expectativa é adquirir 41,5 mil toneladas do grão em novas operações de compra marcadas para os dias 13 e 14 de agosto e executadas pelo Sistema de Comercialização Eletrônica da Conab (Siscoe).Conforme comunicado da Conab, no leilão marcado para a próxima quarta-feira, 13, a Companhia espera comprar 12,5 mil toneladas de agricultores familiares e suas cooperativas de produção, proporcionando acesso facilitado e condições mais justas para os pequenos produtores. Já na quinta-feira, 14, o leilão de compra do grão será ofertado em caráter de ampla concorrência, ou seja, todos os produtores, cooperativas e demais fornecedores de milho poderão participar, inclusive agricultores familiares.O milho a ser adquirido deverá ser entregue nos municípios de Irecê (5 mil t), na Bahia; Imperatriz (7,5 mil t), no Maranhão; Rondonópolis (3 mil t), em Mato Grosso; Uberlândia (10 mil t), em Minas Gerais; além de Brasília (16 mil t), no Distrito Federal.Todos os comunicados, avisos e resultados destas operações estarão disponíveis no Portal da Conab. Podem participar dos leilões os produtores rurais, cooperativas, associações e comerciantes, cadastrados perante a Bolsa de Mercadorias por meio da qual pretendam realizar a operação, e registrados, na data da realização do leilão, no Sistema de Cadastro Nacional de Produtores Rurais e Demais Agentes da Conab (Sican), além de estarem em situação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e demais exigências dos editais.Aquisição realizadaA Conab adquiriu 8,5 mil toneladas de milho em leilão de compra realizado na sexta-feira passada (1º). O cereal será entregue pelos vencedores diretamente na unidade armazenadora da Conab em Uberlândia (MG) para posterior comercialização por meio do ProVB.