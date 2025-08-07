EUA vendem 737,8 mil t de trigo da safra 2025/26, diz USDA

São Paulo, 7 - Exportadores dos Estados Unidos relataram vendas de 737,8 mil toneladas de trigo na safra 2025/26 na semana encerrada em 31 de julho, já descontados os cancelamentos, informou nesta quinta-feira, 7, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). O volume representa alta de 25% ante a semana anterior e diante da média das quatro semanas prévias. Os principais compradores foram Nigéria (185,9 mil t), Bangladesh (165 mil t), México (105,9 mil t), Coreia do Sul (89,1 mil t) e Filipinas (68,4 mil t), que compensaram os cancelamentos de destinos não revelados (146,8 mil t).Para 2026/27, não foram reportadas vendas.O saldo de vendas ficou mais acima do teto da estimativa de analistas do mercado, que esperavam vendas entre 350 mil e 650 mil toneladas.As exportações de 667,7 mil toneladas na semana, alta expressiva ante a semana anterior, e de 38% diante da média das quatro semanas prévias. Os principais destinos foram Filipinas (118,4 mil t), Japão (115,7 mil t), Nigéria (85,9 mil t), México (80,1 mil t) e Haiti (42,1 mil t).*Com informações da Dow Jones Newswires