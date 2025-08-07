Flávio Bolsonaro afirma que há acordo para pautar anistia, não para aprovar

Flávio e os demais parlamentares da oposição defendem que tanto a anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, como o impeachment de Moraes e o fim do foro privilegiado seriam uma forma de "pacificar" o país. As medidas que beneficiam Jair Bolsonaro, preso nesta segunda-feira, 4, são chamadas pelos aliados de "pacote da paz".

A base do governo negou que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) tenha acordado pautar a anistia. Em entrevista ao UOL nesta quinta, o deputado federal governista Rogério Correia (PT-MG) disse que o acordo foi feito apenas entre os partidos da oposição.

"Eles [parlamentares da oposição] estão espalhando um acordo que podem ter feito com setores do União Brasil e do PP, mas jamais com Hugo Motta no sentido de pautar qualquer coisa em relação à anistia", disse.

Já o presidente da Câmara negou, ao chegar à Câmara nesta quinta-feira, 7, que tenha garantido contrapartidas para convencer a oposição a desistir da ocupação do plenário. "A presidência da Câmara é inegociável. Eu quero que isso fique bem claro", afirmou. "A negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta", enfatizou.

Na noite de quarta-feira, 6, Motta retomou a cadeira para abrir a sessão plenária. Com resistência dos bolsonaristas, o presidente iniciou a sessão e encerrou após um discurso de cerca de 10 minutos afirmando: "País deve estar em primeiro lugar e não projetos pessoais".

No discurso, Motta afirmou que a obstrução feita pela oposição ao governo Lula "não fez bem à Casa". Segundo ele, o ato não foi "condizente" com a história da Câmara.