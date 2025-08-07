Homem apontado pela polícia como líder de facção criminosa é preso no interior de SP

Um homem procurado pela Justiça e apontado como líder de uma organização criminosa foi preso na quarta-feira, 6, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Conforme a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP), o indivíduo, de 43 anos, era procurado desde junho de 2024, quando fugiu do Centro de Detenção Provisória de Bauru. A identidade dele não foi revelada, desta forma a defesa não foi localizada.

"Ele tem a função de sintonia final de uma organização criminosa, responsável pelo tráfico internacional de drogas. Além disso, tem envolvimento em crimes como roubo, formação de quadrilha, uso de documento falso e constrangimento ilegal", disse a SSP.

O suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto, onde permaneceu preso.