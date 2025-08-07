Importação de soja pela China sobe 18% em julho ante um ano

São Paulo, 07/08/2025 - A China importou 11,67 milhões de toneladas de soja em julho deste ano, 18,4% acima do registrado em julho de 2024, de acordo com dados preliminares publicados nesta quinta-feira, 7, pela Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês). Em valores, as compras da oleaginosa somaram US$ 5,126 bilhões no sétimo mês deste ano. Além disso, no acumulado de janeiro a julho, a Gacc informou que as importações de soja atingiram cerca de 61,04 milhões de toneladas, 4,9% acima do volume reportado em igual período do ano anterior.Segundo a Gacc, a China importou 534 mil toneladas de óleos vegetais no mês passado, recuo de cerca de 17,2% ante o volume de julho de 2024. No total, os chineses desembolsaram US$ 665 milhões com a compra do produto em julho. Nos sete meses do ano, as importações alcançaram 3,72 milhões de toneladas, 9,9% abaixo do nível registrado em igual período do ano anterior.Enquanto isso, as importações chinesas de carnes e miúdos totalizaram 533 mil toneladas em julho, 1,3% a menos que julho de 2024, segundo dados da Gacc. O valor desembolsado foi de US$ 2,05 milhões. No acumulado dos sete meses completos de 2025, o volume importado retrocedeu 2,5% em comparação com igual período do ano passado, alcançando 3,74 milhões de t.De fertilizantes, a China importou 677 mil toneladas em julho deste ano, queda de 19,9% ante o registrado no mesmo mês de 2024. Em valores, as importações no mês passado somaram US$ 248 milhões. De janeiro a julho, 7,62 milhões de toneladas foram compradas pelos chineses no exterior, 5% abaixo do volume registrado um ano antes.