Lula: Saída do Mapa da Fome vale um Oscar ou Cannes

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 7, que a saída do Brasil do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU) vale um Oscar ou Festival de Cannes.

"É uma alegria imensa este mês receber a informação de que o Brasil, em apenas dois anos e meio, saiu do Mapa da Fome, que envergonhava o Brasil, outra vez. Essa é uma conquista que vale um Oscar, um Cannes e um Festival de Berlim", disse Lula.

A declaração do presidente foi feita durante a sessão do Cine Alvorada, no Palácio da Alvorada, que transmitiu o filme "O Agente Secreto", estrelado por Wagner Moura e dirigido por Kléber Mendonça Filho.