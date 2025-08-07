Ministério da Agricultura lança anuário da cerveja

São Paulo, 7 - O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) lançou, na terça-feira, 5, o Anuário da Cerveja 2025, ano referência 2024, em parceria com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv). Segundo o documento institucional, o Brasil tem 43.176 cervejas e 55.015 marcas registradas.O anuário, desenvolvido pela Secretaria de Defesa Agropecuária, apresenta os dados estatísticos relativos ao setor cervejeiro no País. O Estado com maior número de cervejas registradas continua sendo São Paulo, com 12.803. Os paulistas também detêm a média mais elevada, com 30 produtos registrados por estabelecimento. O Espírito Santo foi a unidade federativa que teve o maior aumento no número, que passou de 1.221 para 1.434 no último ano, um aumento de 213 registros. A média brasileira é de 22,2 registros de produtos por estabelecimento.Registro de estabelecimentosO número de cervejarias registradas no ministério alcançou 1.949 em 2024, com a inclusão de 102 novos estabelecimentos, um crescimento de 5,5% ante 2023. Este é o 9º maior crescimento da série histórica. Santa Catarina foi o Estado com maior crescimento no número de estabelecimentos, com 25 novas cervejarias, o que representa um aumento de 11,1%. São Paulo se mantém como o Estado com o maior número de cervejarias (427), com 17 novos registros em 2024. Entre as regiões, o Sudeste concentra o maior número de estabelecimentos (889), o que corresponde a 45,6% dos estabelecimentos do País.Atualmente, 790 municípios brasileiros têm pelo menos uma cervejaria registrada. A média nacional é de uma cervejaria para cada 109.073 habitantes. O Estado em que a população está mais bem servida com cervejarias é o Rio Grande do Sul, com a marca de um estabelecimento para cada 32.177 habitantes.Cervejas sem álcoolAs cervejas sem álcool ou desalcoolizadas (aquelas com teor alcoólico igual ou inferior a 0,5%) vêm ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro. Em 2024, a produção desse tipo de bebida teve um crescimento expressivo de 536,9%, passando a representar 4,9% de toda a produção nacional. O avanço acompanha uma tendência de consumo mais equilibrado e consciente. Além das versões sem álcool, o segmento inclui também as cervejas de baixo teor alcoólico, com até 2%, e as convencionais, que podem chegar a 54% de graduação alcoólica.Importação e exportação de cervejasO Brasil exportou cerca de 332,5 milhões de litros de cerveja em 2024, um crescimento de 43,4% em relação ao ano anterior. O faturamento com exportações também cresceu e alcançou US$ 204 milhões, aumento de 31,1% frente a 2023. Este é o maior valor observado no período de estudo. O Paraguai foi o principal destino da cerveja brasileira, responsável por 66,5% do volume exportado pelo Brasil. A América do Sul concentra 97,7% das exportações brasileiras de cerveja, confirmando os países sul-americanos como os principais parceiros comerciais do Brasil nesse setor. Já em relação a importação, a Alemanha continua como a principal origem da cerveja importada pelo Brasil, com um volume de 3.185.550 litros, o que corresponde a 42,5% do volume total importado. Nove, dos quinze países de maior exportação de cerveja ao Brasil em valor (US$), são europeus.Declaração anual de produção e estoquesO volume total de produção declarado ao ministério em 2024 foi de 15,34 bilhões de litros. Desse total, 24,7% são de cerveja puro malte ou 100% malte, produzidas sem o uso de adjuntos cervejeiros, como trigo, centeio, aveia, milho e outros. Entre os estilos com maior volume declarado, destaca-se a Lager Leve Clara, com 8,95 bilhões de litros, o que representa 58,3% da produção nacional. Em seguida, aparecem os estilos Pilsener, com 4,97 bilhões de litros (32,4%), e outras Lagers, com 1,29 bilhão de litros (8,5%). Juntos, esses três estilos somam 99,2% da produção total de cerveja no Brasil. Também merecem destaque os estilos Malzbier e IPA, com volumes de 46,7 milhões de litros (0,3%) e 29,9 milhões de litros (0,2%), respectivamente.Na ocasião do lançamento do anuário, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que "é uma alegria celebrar o setor cervejeiro, uma das grandes paixões nacionais. A cerveja é símbolo de comemoração, mas também representa trabalho, dedicação, qualidade e prosperidade. O Brasil é referência mundial na agropecuária, e isso se reflete na excelência dos nossos produtos. É gratificante ver o Ministério da Agricultura atuando para fortalecer e valorizar um setor tão importante para a nossa economia e para a cultura brasileira".