Moema, na zona sul de SP, tem 2º roubo em condomínio em menos de uma semana

A Polícia Civil de São Paulo investiga um roubo, ocorrido na tarde de terça-feira, 5, na Alameda dos Anapurus, em Moema, zona sul da capital paulista. Essa é a segunda invasão a um residencial na região registrado em menos de uma semana. O caso anterior ocorreu no sábado, 2, quando um grupo de ao menos 15 criminosos invadiu um condomínio na mesma rua. As ações continuam para identificar os bandidos.

Sobre a última ocorrência registrada, a Secretaria da Segurança Pública do Estado afirma que policiais militares foram acionados. "Os PMs fizeram contato com a vítima, um homem de 63 anos, que relatou que entrou em seu apartamento e que foi surpreendido por criminosos que tinham invadido o local", disse a SSP.

Durante a ação, eles mantiveram o homem refém e roubaram quantias em dinheiro, cartões bancários e outros pertences, além de deixarem o local com o carro da vítima.