Morador de rua chorou e colocou mãos na cabeça antes de ser executado por PMs no centro de SP

As imagens às quais a reportagem teve acesso, mostram quando os PMs Alan Wallace dos Santos Moreira, tenente da Força Tática, e o soldado Danilo Gehrinh revistam o homem que havia descido de uma árvore. Eles o levam para atrás de uma pilastra - um ponto sem câmeras de monitoramento - e o interrogam. Acuado, o homem senta-se no chão, O soldado Danilo usa a câmera do celular para tirar uma foto de Jeferson, escreve algo e encaminha a mensagem para alguns contatos.

O morador de rua se levanta e começa a chorar. Em seguida, ele segue as ordens dos policiais e se encosta na pilastra com as mãos na nuca. Ao seu lado, está o policial Alan empunhando o fuzil. Nesse momento, o policial que está com a câmera corporal põe as mãos sobre o equipamento e o vira para o lado. Na sequência, Jeferson aparece morto. Ele foi atingido por tiros de fuzil na cabeça, no tórax e no braço.

Outras viaturas da PM e uma do Corpo de Bombeiros chegam ao local depois. No vídeo, é possível ouvir conversas descontraídas entre eles. Um policial que chegou depois fala que precisa verificar as imagens da câmera do soldado, pois ela era monitorada pela Central de Operações da PM. A câmera corporal do tenente estava desligada.

Na versão registrada pelos PMs no boletim de ocorrência, os agentes afirmaram que Jeferson foi avistado descendo de uma árvore durante patrulhamento no trecho entre a Rua da Figueira e o Viaduto Antônio Nakashima, na região da Sé.

Durante abordagem, os policiais teriam constatado que o homem era procurado por estupro e agressão. E que, ao anunciarem que ele seria conduzido para a delegacia, Jeferson teria tentado pegar a arma de um dos agentes, o que teria motivado três disparos. O morador de rua havia se mudado de Alagoas para São Paulo havia 9 anos em busca de trabalho e não tinha antecedentes criminais.

Homicídio qualificado