Moraes autoriza Bolsonaro a receber visitas de Tarcísio e deputados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar, a receber a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e outros deputados. As visitas devem ocorrer até às 18 horas desta quinta-feira, 7.

A lista dos que vão visitar o ex-presidente na sua residência em Brasília inclui ainda a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), os deputados Zucco (PL-RS), Junio Amaral (PL-MG) e Marcelo Moraes (PL-RS) e o empresário Renato de Araújo Corrêa, de Angra dos Reis (RJ).

No ofício em que pediu autorização para visitar Bolsonaro nesta quinta-feira, Tarcísio disse ser "correligionário e amigo" do capitão reformado e que considera que há razões "político-institucionais" e "humanitárias" que justificariam a autorização por Moraes.